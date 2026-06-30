Llanes pone en marcha un verano más la zona azul de aparcamiento hasta el 8 de septiembre

El estacionamiento regulado en la zona azul de Llanes volverá a estar operativo a partir de este miércoles y permanecerá en vigor hasta el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con el periodo de mayor afluencia turística en el concejo.

El Ayuntamiento ha confirmado que, finalmente, este verano no entrará en funcionamiento el nuevo modelo de doble zonificación, con áreas azul y verde, debido a incidencias administrativas surgidas durante el proceso de licitación del servicio. No obstante, el Consistorio mantiene la tramitación del futuro contrato de la ORA, que contempla un sistema destinado a mejorar la rotación de vehículos y favorecer el estacionamiento de residentes, residentes temporales y trabajadores del municipio.

La regulación afectará a las calles Pidal, Prolongación de Las Barqueras, José Enrique Rozas Guijarro, Alfonso IX, Egidio Gavito, Román Romano, Hermanas Franciscanas del Hospital y Veneranda Manzano. En algunos de estos viales se mantendrán las zonas de carga y descarga durante la mañana, que pasarán a convertirse en plazas de estacionamiento regulado por la tarde.

Las tarifas

Las tarifas establecidas serán de 0,60 euros por una hora de estacionamiento, 0,90 euros por una hora y media y 1,20 euros por el tiempo máximo permitido, fijado en dos horas. El exceso sobre el tiempo abonado conllevará una sanción de 15 euros, mientras que estacionar sin tique supondrá una penalización de 30 euros.