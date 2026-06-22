El Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos nombra director gerente al piloñés Alejandro Cantora

La junta general del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST) ha aprobado hoy el nombramiento de Alejandro Cantora como nuevo director gerente de la entidad, tras el cese del anterior responsable, Ángel Cabal, quien deja el cargo con motivo de su jubilación.

El Principado desea reconocer y agradecer expresamente la labor desarrollada por Cabal al frente del consorcio y valora especialmente su contribución al impulso y la consolidación de los servicios tecnológicos compartidos para las entidades locales asturianas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de los estatutos del organismo, su director es nombrado por la junta general a propuesta de la Presidencia, que actualmente ocupa la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.

Perfil profesional

El consorcio ha apostado para esta nueva etapa por un perfil que combina una dilatada experiencia en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con una profunda visión de la administración local. Alejandro Cantora Álvarez (Piloña, 1981), es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Pública de Navarra, donde fue galardonado con el Premio Extraordinario de Fin de Carrera en 2005.

Durante sus más de veinte años de trayectoria profesional, ha desempeñado funciones de análisis de sistemas, gestión de proyectos y consultoría tecnológica en empresas destacadas del sector como MasOrange, MasMovil, Euskatel, Telecable y Everis.

A esta faceta técnica suma una amplia experiencia en la gestión pública municipal, ámbito en el que ha desarrollado diversas responsabilidades en el Ayuntamiento de Piloña, incluido el cargo de primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Modernización y Servicios Generales entre 2011 y 2015. Actualmente es el concejal de Modernización y Comunicación.

Su participación como representante municipal en el consorcio le ha permitido adquirir un conocimiento directo y preciso sobre el funcionamiento, evolución y desafíos de futuro de este organismo, lo que garantiza la continuidad en la gestión ordinaria de los servicios.