El PP denuncia el doble rasero del Principado que cerró el centro municipal de El Rinconín y mantiene su escuelina de Los Pilares

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Llanes, Aurora Aguilar, ha mostrado hoy su estupor tras las informaciones publicadas sobre las elevadas temperaturas registradas en el centro de menores Los Pilares, en Oviedo, donde, según denuncian los representantes de los trabajadores, se habrían alcanzado temperaturas superiores a los 39 grados en dependencias ocupadas por bebés y menores de corta edad.

La edil considera que estas noticias obligan a realizar una reflexión sobre la actuación que el Gobierno del Principado mantuvo en enero de 2024 respecto al proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Llanes en El Rinconín. "Resulta inevitable preguntarse dónde estaban entonces la misma diligencia, el mismo celo inspector y la misma contundencia política que se desplegaron contra un servicio municipal pensado para ayudar a las familias llaniscas a conciliar su vida laboral y familiar", señaló.

La concejala recordó que su departamento, el Gobierno local, trabajaron durante meses para habilitar un espacio seguro, adecuado y equipado para la atención de niños y niñas de corta edad, con una importante inversión económica y humana destinada a dar respuesta a una necesidad real de muchas familias trabajadoras del concejo. "Se realizaron obras de adecuación, se dotó el espacio de mobiliario específico, material educativo y todos los elementos necesarios para prestar un servicio de calidad. Siempre actuamos con el objetivo de ofrecer una solución a las familias y nunca con otra finalidad que no fuera el interés general", afirmó.

La responsable municipal lamentó que el proyecto de El Rinconín terminara clausurado tras la intervención “arbitraria e inusual” del Principado, una decisión “insólita” que, a su juicio, privó a numerosas familias de un recurso fundamental para la conciliación. "Lo que vimos entonces fue una actuación extraordinariamente rápida y contundente contra una iniciativa municipal que buscaba facilitar la vida de padres y madres trabajadores. Hoy comprobamos que existen centros dependientes de la propia Administración autonómica sobre los que pesan denuncias muy graves relativas a las condiciones en las que permanecen bebés y menores, y sin embargo no observamos la misma contundencia", manifestó.

La concejala considera que las informaciones conocidas en relación con Los Pilares y las reiteradas denuncias sindicales sobre problemas de climatización en distintos centros dependientes del Principado evidencian que la Administración autonómica debería concentrar sus esfuerzos en garantizar unas condiciones óptimas en sus propios recursos. "Las familias de Llanes nunca entendieron por qué se impidió el desarrollo de un servicio que podía contribuir a fijar población, favorecer la conciliación y dar respuesta a una demanda existente. A la vista de lo que hoy estamos conociendo, esa decisión resulta todavía más difícil de comprender", señaló.

Asimismo, Aguilar expresó su convicción de que el tratamiento dispensado a El Rinconín respondió más a criterios políticos que al interés de las familias.