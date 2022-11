COAG Asturias denuncia retrasos en los pagos de la PAC por deudas insignificantes con Hacienda

COAG Asturias ha criticado este martes "las dificultades que están teniendo algunos agricultores y ganaderos asturianos para el cobro del anticipo de las ayudas PAC de la campaña 2022".

Señala el sindicato en nota de prensa que una semana después de que se tuviera que haber hecho "efectivo" el cobro "muchos agricultores y ganaderos asturianos" recibieron este lunes día 21 "un SMS para advertirles que tenían una deuda pendiente con la Hacienda del Principado de Asturias y tenían que liquidarla, obtener el certificado de estar al corriente y finalmente llevarlo a la Oficina Comarcal correspondiente para obtener el pago de la PAC".

"Desde los servicios de nuestra Organización gestionamos las consultas de esas deudas pendientes y cuál es nuestra sorpresa de que se trata de unas tasas de servicios veterinarios que en la mayoría de los casos no superan seis euros de deuda", apunta COAG.

Para el sindicato, esta situación resulta "cuando menos indignante, lo primero porque muchas veces no se notifican esas tasas a los interesados y por lo tanto no son conscientes de que existe esa deuda; lo segundo porque el principado de Asturias eximió del pago de las tasas a los ganaderos en Asturias hasta el 31 de diciembre de este año a través de la Ley 4/2022, de 1 de junio, de modificación del texto refundido de las leyes de tasas y de precios públicos, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio; y lo tercero, porque aún en el caso de que exista deuda no nos parece de recibo que se notifique de su existencia justo cuando se va a proceder al pago de la PAC, porque supone un retraso para el cobro del perceptor de las ayudas".

"Es una realidad que nuestro sector está ahogado y que la situación descrita supone una vez más una piedra en el camino para nuestros agricultores y ganaderos, Por desgracia y muy a nuestro pesar, nuestras explotaciones dependen de las ayudas de la PAC para subsistir, debido a la grave situación que atravesamos debido a la subida de los costes de producción y los irrisorios precios que percibimos por nuestros productos", remarca.

Por todo ello, desde COAG exigen a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial "que le dé la máxima celeridad posible para el pago del anticipo de la PAC a los perceptores de la misma en Asturias y que evite que en un futuro se vuelvan a dar situaciones como las que denunciamos ahora".