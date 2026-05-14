Nava avanza en la municipalización de la limpieza viaria con una nueva barredora y más personal

Estos días se ha hecho entrega al Ayuntamiento de Nava de una barredora en la que se han invertido 156.816€. El Ayuntamiento sigue avanzando en el proceso de municipalización de la limpieza viaria en el casco urbano de Nava. Ya se habían incorporado tres trabajadores en régimen de interinidad y se ha iniciado el proceso para que estas plazas salgan a concurso público, que se podría resolver a lo largo de este año 2026.

Con esta municipalización del servicio no solo se logra que la limpieza viaria se realice con medios y personal municipal propios, sino que también permite dejar de contratar los desbroces de caminos y carreteras del concejo.

Con estas actuaciones e inversiones se realizará un trabajo más eficiente en el mantenimiento del concejo.