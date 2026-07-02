Cangas de Onís pone en marcha un plan de refuerzo de los servicios municipales ante la llegada de la temporada estival

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha puesto en marcha un plan de refuerzo de los servicios municipales ante la llegada de la temporada estival, una época en la que el concejo registra su mayor volumen de visitantes. El objetivo es garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos y mantener los niveles de seguridad y atención habituales pese al notable incremento de población.

Entre las medidas adoptadas destaca la incorporación de nueve auxiliares a la Policía Local, que prestarán apoyo tanto en el núcleo urbano de Cangas de Onís como en el entorno de Covadonga, uno de los principales focos de atracción turística del municipio.

La limpieza es otro de los ámbitos reforzados de cara al verano. El Consistorio ha ampliado el servicio de recogida de residuos dirigido a establecimientos hosteleros y, además, ha incrementado la plantilla destinada a la limpieza viaria durante el turno de tarde, con el fin de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos durante los meses de mayor actividad.

Asimismo, el Ayuntamiento ha reforzado la atención a los visitantes con la incorporación de tres auxiliares de turismo. Gracias a este refuerzo será posible ampliar los horarios de apertura de la Oficina de Turismo, la Capilla de Santa Cruz y el Aula de la Monarquía, mejorando así la atención e información ofrecida a quienes visitan el concejo durante el verano.