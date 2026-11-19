Investigadores de la Universidad de Oviedo han desarrollado moléculas con oro para debilitar las defensas de las bacterias contra los antibióticos. Es conocido que las bacterias son capaces de neutralizar los efectos de los antibióticos si este fármaco es utilizado de forma inadecuada o excesiva.

Científicos del departamento de Química de Uniovi, en colaboración con el Instituto Global de Salud de Barcelona, han desarrollado moléculas con oro para atajar este problema. La catedrática Raquel González Soengas señala que son avances prometedores.

Todas las cepas estudiadas eran multirresistentes y cuatro figuran en la lista de patógenos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud. Estas investigaciones se dan a conocer en el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que se desarrolla del 18 al 24 de noviembre. Se calcula que unas 700.000 personas pierden la vida en el mundo por la resistencia bacteriana.