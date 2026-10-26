Herido grave en la autovía minera

El conductor de un turismo, de 38 años, ha resultado herido de gravedad tras salirse de la vía el coche en el que circulaba en la AS-I, la autovía minera, a la altura del kilómetro 7. Según ha informado la Guardia Civil, el suceso ocurrió en torno a las 12.00 horas de este lunes, cuando el turismo chocó contra un pivote de hormigón, quedando atrapado el conductor por la parte inferior. Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han excarcelado al conductor del interior del vehículo y lo han evacuado en UVI-Móvil al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Además de bomberos y servicio sanitario, se desplazaron hasta el lugar dos patrullas Sector Trafico de la Guardia Civil de Asturias para auxiliar y señalizar.