Así ha sido la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026

El Teatro Campoamor de Oviedo ha acogido la entrega de la 46ª edición de los Premios Princesa de Asturias, presidida por la princesa Leonor. La ceremonia de entrega, ha tenido lugar el viernes 23 de octubre, presidida por sus majestades los Reyes Felipe VI y Letizia, así como la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Ha sido, además, el gran debut en solitario de Leonor, que ha recibido en audiencia a los galardonados en el Hotel Reconquista de Oviedo antes de la ceremonia.

Los premiados

En la edición de este año, la Fundación Princesa de Asturias ha distinguido a:

Premio Princesa de Asturias de las Artes: Patti Smith

Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades: Studio Ghibli

Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales: Timothy Garton Ash

Premio Princesa de Asturias de los Deportes: Leo Messi

Premio Princesa de Asturias de las Letras: Julian Barnes

Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional: Bóveda Global de Semillas de Svalbard

Premio Princesa de Asturias de Investigación: David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer

Premio Princesa de Asturias de la Concordia: Christina Koch

¿Cuál es el premio de los Princesa de Asturias?

A cada ganador del premio Princesa de Asturias le otorgan una réplica de una escultura de Joan Miró, 50.000 euros, un diploma y una insignia.

Mañana, sábado 24 de octubre, los Reyes, la Princesa y la Infanta entregarán el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias de la Fundación Princesa de Asturias, agraciado con 40.000 euros. En esta ocasión, la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes recibirá la condecoración.