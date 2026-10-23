Así ha sido la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026

El Teatro Campoamor de Oviedo ha acogido la entrega de la 46ª edición de los Premios Princesa de Asturias, presidida por la princesa Leonor. La ceremonia de entrega, ha tenido lugar el viernes 23 de octubre, presidida por sus majestades los Reyes Felipe VI y Letizia, así como la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Ha sido, además, el gran debut en solitario de Leonor, que ha recibido en audiencia a los galardonados en el Hotel Reconquista de Oviedo antes de la ceremonia.
Los premiados
En la edición de este año, la Fundación Princesa de Asturias ha distinguido a:
- Premio Princesa de Asturias de las Artes: Patti Smith
- Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades: Studio Ghibli
- Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales: Timothy Garton Ash
- Premio Princesa de Asturias de los Deportes: Leo Messi
- Premio Princesa de Asturias de las Letras: Julian Barnes
- Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional: Bóveda Global de Semillas de Svalbard
- Premio Princesa de Asturias de Investigación: David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer
- Premio Princesa de Asturias de la Concordia: Christina Koch
¿Cuál es el premio de los Princesa de Asturias?
A cada ganador del premio Princesa de Asturias le otorgan una réplica de una escultura de Joan Miró, 50.000 euros, un diploma y una insignia.
Mañana, sábado 24 de octubre, los Reyes, la Princesa y la Infanta entregarán el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias de la Fundación Princesa de Asturias, agraciado con 40.000 euros. En esta ocasión, la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes recibirá la condecoración.