"Plaza mayor", "Nuestro verano", "A Light That Never Goes Out", "Anémona" y "El gran arco"

PLAZA MAYOR

Retrato íntimo de una ciudad que ya no existe y de otra que todavía está en construcción. A través de las celebraciones, las protestas, los gestos cotidianos y las imágenes del pasado, la película recorre la transformación de Gijón: de ciudad industrial a destino turístico, de plaza de lucha a escenario de espectáculo.

Frente a esta transformación, el autor regresa a la plaza de su infancia y se pregunta por la memoria colectiva: ¿quién la construye?, ¿qué se olvida?, ¿qué queda fuera del encuadre?

Un documento fílmico que mezcla materiales de archivo, observación y voz personal para explorar las fisuras entre la historia oficial y la memoria familiar. Una película sobre el duelo, la representación y el deseo de pertenecer.

Nuestro verano

Akoka y Gueret prolongan en Summer Beats el interés por mostrar la diversidad cultural y étnica de Francia que ya aparecía en The Worst Ones, ganadora del apartado Un Certain Regard en Cannes. Adoptando un tono ligero y veraniego y un ritmo saltarín, firman una luminosa comedia con tintes sociales repleta de efervescencia juvenil. Esperanzadora al tiempo que incisiva, superpone distintos conflictos personales y culturales en torno una excursión sin padres, retratando una imagen de la adolescencia más lejos del catastrofismo, del pesimismo y del paternalismo (y más real) de lo habitual. Presentada con excelente acogida en Cannes Première.

A Light That Never Goes Out

Aclamada por crítica y público tras su estreno en Cannes, A Light That Never Goes Out es sin duda una de las grandes sorpresas cinematográficas del cine europeo en 2025. Luminosa y positiva, teñida de un cálido realismo mágico, y con su atemporal referencia a The Smiths, aboga por los poderes sanadores de la música y de la comunión social. Parppei narra con pulso firme la historia de un flautista clásico que, tras sufrir una depresión, regresa a casa para reencontrarse con la jovial y algo caótica Iiris, y recuperar la ilusión de vivir al integrarse en una excéntrica banda de música experimental.

Anémona

Anemone marca el esperado regreso a la actuación del legendario Daniel Day-Lewis, el único actor con tres premios Óscar a Mejor Actor Protagonista. Este drama es el debut cinematográfico de su hijo, Ronan Day-Lewis. Ambientada en la bruma de Yorkshire a finales de los 80, este intenso drama psicológico explora el trauma generacional y los lazos familiares fracturados. Day-Lewis encarna a Ray, un ermitaño aislado por un pasado paramilitar en Irlanda del Norte. Cuando su hermano (Sean Bean) aparece buscando reconciliación, la película se convierte en una reflexión sobria y conmovedora sobre las heridas que deja el legado de la violencia en padres e hijos.

El gran arco

El 63 FICX culmina de manera monumental con este acercamiento a algunos de los secretos de la construcción del famoso Gran Arco de La Défense de París. Situado en el tono justo entre la comedia y el drama biográfico en la estela de The Brutalist, Demoustier traza un brioso guion sin fisuras para enmarcar el pulso entre las distintas fuerzas implicadas en el proyecto: el arte, las finanzas y la política. Un cóctel sin duda explosivo para el arquitecto protagonista, encarnado por un enorme Claes Bang (The Square), sólidamente secundado por Sidse Babett Knudsen (Borgen) o el mismísimo Xavier Dolan.