Llega a Gijón "Ventanas al Prado"

"Ventanas al Prado" dará nombre a una serie de muestras promovidas en enclaves de patrimonio industrial histórico. Comienza en Gijón con una propuesta de la La Rectoral, un estudio asturiano integrado por la historiadora del arte Sara Moro y por el artista Ricardo Villoria. Son 29 las obras que se exponen. En gran formato se verán una reproducción del retrato que Francisco de Goya le pintó a Jovellanos y el "Adán" de Alberto Durero. En los vanos más pequeños, habrá obras de Velázquez, Zurbarán, Tintorretto o Van Dyck. “Ventanas al Prado” es para la alcaldesa, Carmen Moriyón, un proyecto que permitirá sacar el arte a la calle. Sin entradas, sin horarios y sin barreras.

Las obras podrán verse hasta el 10 de enero. Paralelamente la Fundación Municipal de Cultura desarrollará un programa educativo para escolares y un ciclo de conferencias. El edificio de Tabacalera, en Cimadevilla, está ahora mismo en obras. La previsión es que abra como centro de arte en 2030 ó 2031.

Montaje de la exposición "Ventanas al Prado" | Ayuntamiento de Gijón

Hablaba en la presentación del proyecto la alcaldesa, de una colaboración con el Museo Nacional del Prado que Gijón quiere asentar en el futuro. El director adjunto de la pinacoteca, Alfonso Palacio, ha concretado mucho más. Porque ha anunciado que para la apertura del Centro de Arte Tabacalera se trabaja en el deposito en Gijón de una treintena de obras de su colección.

El Museo Nacional del Prado tiene desde hace años el programa “El Prado extendido”. En la actualidad 3.500 obras de su colección están depositadas en 265 instituciones.