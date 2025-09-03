Todo empieza a mediados del siglo XIX, cuando el Ayuntamiento arrenda unos terrenos en la conocida como "Florida" (los americanismos no son algo del presente). La idea era replicar unos "campos elíseos", una especie de parque de atracciones donde los gijoneses disfrutasen del ocio. La parte principal era lo que se llamó "Teatro-Circo Obdulia". Era la moda de aquellos primeros años, con el circo como gran entretenimiento. Con la llegada del s.XX los gustos van cambiando y después de la guerra civil ya aparece como tal el conocido como "Cine Los Campos".

El recinto original era muy grande, unos 2.000 metros cuadrados, el mayor coliseo de Gijón y de los mayores de Asturias. Como cine podía albergar 1.700 localidades. Hoy en día sería un espacio que gozaría de protección, pero Los Campos vivió los tiempos del desarrollismo a lo bruto en Gijón. En esa década de los 60 si un terreno tenía un valor superior al negocio que se generaba en el mismo era víctima de esa tendencia. En el caso de Los Campos la vía para forzar su derribo fue dejar el edificio sin mantenimiento. Poco a poco se deterioró hasta el punto que el riesgo de derrumbe facilitó su derribo en 1964.

En los años en los que nos centramos la ubicación de la que hablamos estaba a las afueras. Esa zona del entorno de la avenida de la costa no estuvo habitada hasta la posguerra. La ventaja y el éxito de Los Campos era su buena conexión con el tranvía. Muchos gijoneses pudieron ver allí las mejores películas de la época dorada de Hollywood. Los medios técnicos con los que contaba aún a día de hoy sorprenderían, afirma Héctor.

Si tienes nostalgia por este cine dos apuntes. Se conservan 3 esculturas que adornaban Los Campos. Y tiene un "primo hermano" muy parecido y actualmente en uso en Albacete (el teatro-circo Albacete).