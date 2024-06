Balance del primer año de mandato

Carmen Moriyón cree que uno de sus principales logros al frente de la alcaldía ha sido recuperar una "ciudad de todos y para todos". Y todo desde un gobierno de coalición que está funcionando bien por el interés del "proyecto común". Aunque ha habido cosas que salieron mal, como el primer intento de convertir la plaza de toros en un centro de usos múltiples, este mandato ha estado marcado por el proyecto Naval Azul, la ebullición cultural o el fin del "cabreo" de los gijoneses. Con la regidora repasamos el acuerdo de gobierno Foro-PP y los principales avances logrados, Hablamos de proyectos importantes como Tabacalera, la reforma del Molinón, el Vial de Jove o el plan de vías. También de los objetivos que se marca de cara a este segundo año. Destaca la llegada de Quirón Salud, la negociación para la llegada de la Universidad Europea o la instalación en el Musel de la planta de baterías.

En la página de valoraciones, el Psoe considera que el gobierno ha ido cambiando de opinión a conveniencia. Insiste en que la llegada al poder de Carmen Moriyón se asentó en la mentira de que no pactaría con Vox y lamenta que no se haya querido negociar nada con el partido que, reitera, ganó las elecciones de 2023. Los socialistas creen que no se ha solucionado ningún problema y se han perdido oportunidades.

Izquierda Unida afirma que Gijón ha vivido un año de retroceso. Al siglo pasado, añaden. Acusan a Foro y PP de tener priorizar el negocio a los ciudadanos y lamenta que no se haya dado respuesta a los problemas existentes. Reprochan además al equipo de gobierno su "falta de cultura democrática" porque, afirman, no se está negociando nada.

Los "fetiches de la derecha" son los protagonistas de este primer año de mandato, a juicio de Podemos. Mucho coche, toros o banderona, pero nada de los principales problemas de Gijón. Reprochan al ejecutivo la ausencia de diálogo y la falta de ambición en la defensa de los intereses de la ciudad.

La traición de expulsarles del gobierno sigue marcando el discurso de Vox. Ven mucha "publicidad" pero sin ningún resultado, porque todo lo que estaba pendiente con el cambio de gobierno sigue sin solucionarse.

Como siempre, en nuestra POLÉMICA DEL MES, queremos que escuchéis todas las opiniones. Por eso también tenemos a quien forma parte del gobierno de coalición con Foro. El Partido Popular hace un balance positivo de este primer año, destacando que han logrado recuperar la normalidad. El nuevo ejecutivo ha puesto fin al "sectarismo" anterior y han devuelto el "respecto y libertad" a Gijón. Destacan los avances en el plano económico, con la facilidad que se ha dado a las empresas, el desbloqueo de la ampliación del Parque Científico Tecnológico o la puesta en marcha del proyecto Naval Azul.

Es la tercera vez que hablamos del gobierno municipal en esta sección. La primera fue cuando se confirmó el tripartito de Gijón. Posteriormente cuando fue Vox expulsado.