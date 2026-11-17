El Partido Popular de Asturias acusa al Gobierno del Principado de presentar unos presupuestos de 2027 “diseñados para las elecciones” que incumplen la regla de gasto y que se aprovecha de la inflación para recaudar más sin que los servicios públicos mejoren.

El presidente del PP Álvaro Queipo cree que son unas cuentas para el "slogan electoral" al exponerlos, una vez más, como los más altos de la Historia. Lo importante, advierte, no es ganar ese "concurso" sino que sirvan para atender las necesidades de los asturianos.

En ese sentido, Queipo llama la atención sobre el incremento de ingresos fiscales: 200 millones más que en 2026 y 700 más en IRPF que en el primer presupuesto de Barbón en 2020. Los socialistas no deflactan este impuesto lo que lleva a ingresar más en claro contraste con lo que le ocurre a las familias. Además, Queipo alerta de la caída de la inversión en 75 millones de euros, inversión que, teme, no se va a ejecutar al completo dado que las cuentas prevén dejar 657 millones sin ejecutar para adaptarse a la regla de gasto.

Queipo concluye.

Queipo no duda en cualquier caso de que la diputada Covadonga Tomé volverá a votar a favor. Su "historial" le hace prever que al final, dice el popular, Tomé pasará "por el aro". En cualquier caso, la parlamentaria mantiene que su principal exigencia es sobre las zonas tensionadas. Y le parece mal que aumente otra vez la partida para la sanidad privada. Tomé reprocha a Barbón extender una alfombra roja a la empresa sanitaria Quirón,