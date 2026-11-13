Premio Mujer Asturiana 2026

Maite Capín, natural de Ribadesella (Asturias), es diseñadora de vestuario, directora de casting y profesional del sector audiovisual, con más de 30 años de experiencia vinculada al mundo de la costura, la creación y el diseño.

Su trayectoria profesional en el ámbito cinematográfico comenzó a través de su participación en grandes producciones internacionales como Juego de Tronos y La Casa del Dragón. Estas experiencias le permitieron conocer de primera mano el funcionamiento de los distintos departamentos y oficios que intervienen en una producción audiovisual, descubrir la complejidad del trabajo cinematográfico y encontrar su verdadera vocación.

A partir de entonces, decidió orientar su carrera profesional hacia el cine, convirtiendo su experiencia, sensibilidad creativa y conocimiento del mundo de la costura en herramientas fundamentales para desarrollar su trabajo en el sector audiovisual.