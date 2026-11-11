REAL OVIEDO

Raúl convierte cada ejercicio en una competición

El técnico del Real Oviedo reclama esfuerzos reales y precisión con el balón en una sesión marcada por sus continuas indicaciones en El Requexón

Chisco García

Oviedo |

11-11-2026 Raúl González, en El Requexón

Ganar también cuenta en los entrenamientos del Real Oviedo. Raúl González Blanco quiere que sus jugadores compitan en cada ejercicio y ha empezado a introducir ese espíritu en El Requexón. "Quiero que en cada tarea compitamos y el que pierda hablamos qué hacer", les trasladó durante la sesión de esta mañana.

El entrenador azul siguió de cerca el trabajo en espacios reducidos, con instrucciones constantes y poco margen para la relajación. "Hay que apretar, estamos yendo de mentira", advirtió cuando consideró insuficiente el esfuerzo. La exigencia también alcanzó al manejo del balón: "Calma, el pase tiene que ser bueno", reclamó para evitar que la velocidad se convirtiese en precipitación.

Entre correcciones y estímulos hubo espacio para pequeñas penalizaciones a los perdedores. "Rositas, hacemos diez planchitas", anunció en otro momento del entrenamiento para castigar al equipo que perdió un ejercicio. Son los primeros pasos de un método con el que Raúl busca que la presión, la movilidad y la concentración se conviertan en hábitos del equipo antes de trasladarlos a los partidos.

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