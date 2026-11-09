Calero: "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo"

Julián Calero se ha despedido del Real Oviedo con una carta publicada en su perfil de Instagram después de que el club anunciase su destitución y el nombramiento de Raúl González Blanco como nuevo entrenador. El técnico madrileño ha querido agradecer el trato recibido durante su estancia en la entidad azul y ha reconocido su tristeza por no haber podido prolongar una etapa que comenzó el pasado verano con el objetivo de devolver al equipo a Primera División.

"No es momento de reproches ni de recriminar nada a nadie. Nunca ha sido mi estilo ni lo va a ser", asegura Calero al comienzo de su mensaje, en el que evita cualquier enfrentamiento con los responsables del club. El entrenador reconoce que su paso por el banquillo del Carlos Tartiere ha sido más breve de lo que esperaba: "Simplemente siento y me da mucha pena de que ha sido poco tiempo, pero también un tiempo muy especial que siempre llevaré conmigo".

El madrileño hace especial hincapié en las dificultades que ha encontrado durante estos meses, principalmente por los problemas físicos de varios integrantes de la plantilla. "Una lástima que las circunstancias hayan sido tan desfavorables, especialmente en forma de lesiones, que tanto han condicionado nuestro camino", explica en su despedida.

La salida de Calero se produjo este lunes, apenas dos días después de que el Oviedo consiguiera imponerse al Cádiz por 1-2. El triunfo no modificó la decisión de los responsables de la entidad, que optaron por dar por terminada su etapa y contratar a Raúl González Blanco hasta junio de 2028.

Uno de los apartados más destacados de la carta está dedicado a los jugadores. Calero defiende su actitud durante los entrenamientos y los partidos y les agradece el esfuerzo realizado para intentar sacar adelante el proyecto.

"Una mención muy especial a mis jugadores, que han trabajado como auténticas bestias, dejándose todo cada día y soportando nuestra exigencia, siempre con una actitud y un compromiso extraordinarios. Gracias chicos me siento muy orgulloso de vosotros", señala el técnico.

También tiene palabras de agradecimiento para sus ayudantes y el resto de trabajadores del Real Oviedo. A su cuerpo técnico le reconoce el esfuerzo y la profesionalidad, mientras que del personal del club destaca la relación mantenida durante estos meses. "Me llevo en el alma grandes personas y recuerdos", afirma.

Para Calero, esta era su segunda experiencia en el conjunto oviedista. Ya había formado parte del cuerpo técnico de Fernando Hierro durante la temporada 2016-2017, una circunstancia que recuerda con satisfacción en su despedida: "Que bonito ha sido volver a trabajar en un club tan grande como es el Real Oviedo".

El entrenador también se dirige a la afición para agradecerle el respaldo que ha recibido desde su regreso a Asturias. "Gracias por el cariño, el respeto y el comportamiento ejemplar que habéis tenido conmigo desde el primer día. Me habéis hecho sentir muy querido y eso es algo que nunca olvidaré", escribe.

Calero admite que hubiera preferido un desenlace diferente para su segunda etapa en el club, aunque asegura marcharse satisfecho con su dedicación. "Me hubiera encantado que esta historia hubiera tenido otro final, pero el fútbol también tiene estas cosas. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo y con un cariño enorme hacia este club y su gente".

El técnico concluye su carta con sus mejores deseos para el futuro deportivo del equipo. "Os deseo de corazón que todos vuestros sueños se hagan realidad. Ojalá el Real Oviedo consiga todo aquello que su gente merece".

"Nos vemos por los campos de fútbol", son las últimas palabras de Calero, que pone así punto final a su segunda etapa en el Real Oviedo.