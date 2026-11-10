Un policía fallecido y otro herido grave, en una explosión, por una bomba, en el barrio de Otero

La Policía Nacional mantiene plenamente abierta la operación policial en Oviedo y ha confirmado que tiene plenamente identificado al presunto autor del tiroteo a una mujer de 17 años y de colocar un artefacto explosivo que ha provocado la muerte de un subinspector de Guías Caninos y de un perro detector.

Asimismo, el portavoz del cuerpo, Pedro Aguado, ha precisado que el especialista del TEDAX se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con pronóstico grave, pero "estable".

Así lo ha explicado este mediodía en declaraciones a los medios de comunicación quien ha pedido expresamente que no se dé crédito a los bulos que circulan por redes sociales sobre el supuesto fallecimiento de ambos funcionarios. Aguado ha ratificado que, dentro de la gravedad y de que las primeras horas resultan cruciales, el agente herido no ha fallecido.

El suceso se originó tras una llamada recibida en la sala CIMACC de la Policía Nacional a primera hora de la mañana, entre las 7.30 y las 7.45 horas, alertando de disparos por un supuesto conflicto vecinal. Al personarse los agentes en la zona, hallaron restos de sangre en la vía pública y los vecinos les indicaron que una mujer había sido tiroteada y trasladada en un vehículo al hospital, donde permanece ingresada fuera de peligro.

Al inspeccionar el inmueble, los efectivos localizaron un paquete sospechoso en el rellano. Con el fin de preservar la seguridad del vecindario, los especialistas de Guías Caninos y del TEDAX desplazaron el artefacto al exterior del edificio, momento en el que se produjo la explosión que causó la muerte del subinspector, del perro especialista en detección de explosivos y heridas de extrema gravedad al técnico en desactivación.

Aguado ha detallado que el edificio ha sido desalojado por precaución y que los agentes están comprobando "piso por piso, vivienda por vivienda, garaje y trasteros" para cerciorarse de que el sospechoso no permanece oculto en el interior ni existen más elementos de riesgo.

Hasta el lugar se han desplazado grupos de operaciones especiales y efectivos de la Comisaría General de Policía Científica para realizar la correspondiente inspección técnico-policial.

Respecto al presunto autor, el portavoz ha insistido en que "está identificado", si bien los agentes continúan trabajando sobre el terreno para dar con su localización y proceder a su detención. La investigación sigue su curso centrada en la hipótesis principal de una disputa vecinal y analizando las relaciones entre los implicados.