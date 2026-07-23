La Fundación Automáticos Tineo para el fomento de la cultura convoca la VIII edición de sus becas para universitarios

La Fundación Cultural Automáticos Tineo ha abierto oficialmente la convocatoria de la VIII edición de sus becas dirigidas a estudiantes universitarios del concejo de Tineo. Con esta iniciativa, ya consolidada en el territorio, la entidad busca apoyar el talento joven local, así como facilitar el acceso y la continuidad en la educación superior a los jóvenes tinetenses.

Las ayudas están destinadas a estudiantes que vayan a cursar o ya estén cursando grados universitarios durante el curso académico 2026/2027. El objetivo principal de este programa es doble: reconocer el esfuerzo académico de los alumnos e igualar las oportunidades entre aquellos con distintos niveles de recursos económicos, al tiempo que se refuerza el vínculo de la Fundación con la comunidad de Tineo.

"La inversión en los jóvenes universitarios del concejo revierte de forma directa en el futuro de Tineo y de toda la comarca", destacan desde la Fundación Cultural Automáticos Tineo, reafirmando su compromiso con la educación, la formación académica y el desarrollo local.

Plazos y presentación de solicitudes

El periodo para presentar las candidaturas estará habilitado desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre de 2026.

¿Cómo solicitar la beca?

• Documentación: Los interesados deberán enviar su solicitud adjuntando la documentación acreditativa requerida en las bases.

• Canal de envío: Exclusivamente por correo electrónico a la dirección:

becas@fundacionautomaticostineo.com

• Evaluación: Una comisión designada por la Fundación Cultural Automáticos Tineo será la encargada de valorar las candidaturas.

Una vez finalizado el proceso de evaluación, la Fundación publicará el listado de beneficiarios y los importes concedidos a través de su página web oficial, donde también se pueden consultar las bases completas con los requisitos detallados, criterios de valoración y cuantías.