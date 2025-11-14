La Descarga vista desde dentro

La adrenalina, el estruendo y la emoción de la Descarga de Cangas del Narcea ya no serán patrimonio exclusivo del 16 de julio. El Ayuntamiento cangués, en colaboración con la Comisión de Festejos (Cofeca) y la Sociedad de Artesanos, presentó un ambicioso proyecto de realidad virtual que permitirá a vecinos y visitantes revivir el espectáculo pirotécnico más allá de la fecha, y hacerlo, literalmente, “desde dentro”.

El proyecto consiste en una grabación inmersiva de la Descarga, que se convierte así en un “recurso de valor incalculable para su promoción”, tal como destacó el regidor, José Luis Fontaniella. La iniciativa, con un presupuesto de $18.000$ euros, es obra del productor audiovisual Xurde Margaride.

Un Espectáculo Único Visto Desde Siete Ángulos

Las grabaciones se realizaron meticulosamente durante las ediciones de 2023 y 2024, empleando un total de siete cámaras y un equipo de drones. El objetivo fue capturar la esencia del evento desde perspectivas hasta ahora imposibles para el público.

“Se ofrece al visitante la posibilidad de vivir la Descarga desde dentro, recreando esos 8 minutos en los que la pólvora rasga el cielo cangués en una explosión de sentimientos y adrenalina”, afirmó Fontaniella.

El equipo técnico se centró en puntos estratégicos. En 2023, la filmación se centró en el corazón del evento, el Prao del Molín. En 2024, el productor Margaride dio un paso más con una filmación aérea pionera: “Se efectuó por primera vez una filmación aérea con drones desde el centro mismo de la Descarga, capturando tanto la tirada manual como el lanzamiento mediante máquinas”.

El resultado es un vídeo que ofrece una experiencia casi presencial. La tecnología permite al espectador cambiar de cámara a voluntad durante el espectáculo, lo que facilita la comprensión integral del festejo y sus diferentes momentos: desde la devoción de la procesión hasta el frenesí pirotécnico.

"Meterse en la Piel del Tirador"

La concejala de Festejos, Alba García, subrayó que la realidad virtual no busca reemplazar la vivencia del 16 de julio, sino complementarla, ofreciendo una perspectiva que humaniza la celebración y explica el fervor cangués.

"El espectador podrá meterse en la piel del tirador o de quienes siguen con devoción la procesión…o sentir la adrenalina de la traca final desde el Prao del Molín”, explicó García. El material permitirá a personas que no pueden asistir por la masificación o distancia “acercarse a ella desde zonas donde no es posible”.

El próximo paso será la adecuación de un espacio en la villa para ofrecer la experiencia inmersiva al público, previsiblemente mediante unas jornadas de puertas abiertas. Además, el material se convertirá en la punta de lanza de la promoción del festejo a nivel nacional e internacional.

"Hemos logrado un recurso innovador que pone en valor algo único: la Descarga. Nuestro objetivo es sacarle el máximo partido y que Cangas del Narcea suene en todo el mundo”, concluyó el regidor Fontaniella, sellando el compromiso del municipio con la modernización y la difusión de su patrimonio festivo.