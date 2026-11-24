La Policía Nacional ha puesto en marcha el Dispositivo Operativo de Navidad del Plan Comercio Seguro 2026-2027, una iniciativa anual diseñada para garantizar la seguridad en los entornos comerciales y zonas de ocio durante las fiestas navideñas. El refuerzo policial se aplica de forma coordinada en todas las comisarías de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Siero y Luarca.

El acto de presentación, celebrado en las Dependencias Policiales de Buenavista, estuvo presidido por el Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Asturias, el comisario Miguel Ángel Díaz Suárez y la subinspectora de la Delegación de Participación Ciudadana Vanesa Lencero Ortiz.

Como cada año por estas fechas, se prevé un notable aumento de la actividad comercial, una mayor acumulación de mercancías en establecimientos y almacenes, y una gran concentración de personas en las calles y áreas de compras. Ante este escenario, la Policía Nacional activa esta fase de intensificación para prevenir delitos como hurtos, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza y fraudes, prestando especial atención a la prevención de robos mediante butrones en almacenes y tiendas.

DOS FASES DE ACTUACIÓN Y REFUERZO DE PATRULLAS

El dispositivo se divide en dos etapas, siendo la primera del 20 al 30 de noviembre de 2026. Durante estos días, los Delegados de Participación Ciudadana intensifican los contactos con comerciantes, asociaciones del sector y colectivos vecinales para recoger información sobre sus necesidades y difundir consejos preventivos de seguridad.

Además, se fomenta la implicación de las Unidades Territoriales de Inteligencia (UTIs) para analizar y aprovechar al máximo la información recabada en la prevención delictiva.

En la fase operativa, del 1 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027, se incrementan diariamente los servicios de prevención en los puntos de mayor riesgo y en las franjas horarias de máxima actividad comercial. El despliegue incluye un aumento significativo de las patrullas policiales, tanto de uniforme como de paisano.

El refuerzo policial se centrará en las principales áreas comerciales y de ocio, mercadillos temporales, ferias navideñas y zonas con alta actividad de carga y descarga de mercancías.

Para maximizar la eficacia del dispositivo, la Policía Nacional impulsará la celebración de Juntas de Seguridad con el fin de implicar a las Policías Locales. Asimismo, se reforzará la colaboración con el personal de Seguridad Privada que opera en centros y zonas comerciales, estableciendo protocolos ágiles de actuación y comunicación con los jefes de seguridad para facilitar las intervenciones y la tramitación de denuncias.