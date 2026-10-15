Acuerdo para reducir horario lectivo a docentes de más de 55 años

Acuerdo para la reducción del horario lectivo para docentes de más de 55 años en Asturias. Era una de las cuestiones pendientes del acuerdo que terminó la huelga del año pasado. Hay mayoría suficiente por parte de los sindicatos dado que ya la apoyan Anpe, Csif y UGT.

Hay un calendario para aplicar la medida. En el curso 27/28 se reducirá una hora lectiva; en el siguiente curso se reducirán hasta dos horas para maestros y una hora complementaria para el resto; en el curso 29/30, se extenderá la reducción de dos horas a todos los profesionales; y en el 30/31 se reduce tres horas para mayores de 63 años.

Además de la edad, hay otros requisitos que explica la consejera de Educación Eva Ledo: "contar con 12 años de ejercicio docente en la enseñanza pública, en activo, a jornada completa y no estar actuando de forma voluntaria"

Francisco José Suárez, de ANPE explican que aceptan estas condiciones pero con intención de revisarlas en próximos cursos. Jorge Caro de CSIF muestra una satisfacción contenida y con intención también de conseguir mejoras en el futuro. UGT afirma que es un acuerdo realista, viable y beneficioso para el profesorado asturiano