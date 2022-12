02x39 Sueño infantil

LEER MÁS TODOS LOS CAPÍTULOS TEMPORADA 2

Cuando empiezan el colegio las siestas se eliminan y a partir de los 3 años será habitual que, de dormir siesta, se limiten al fin de semana. Según van creciendo necesitarán menos horas de sueño y serán capaces de dormir “del tirón” toda la noche. A partir de los 3 años su estructura de sueño empezará a parecerse a la de un adulto (pero con más horas durmiendo).

Las rutinas siguen siendo importantes. Sin ser inflexibles, deberíamos mantener la hora de irse a dormir y la estructura de baño y cuento por ejemplo. El momento de que el niño abandone la cuna y pasa a la cama no suele ser complicado. Venderlo como algo positivo ayuda, aunque no es algo que suela dar muchos problemas porque por lo general están encantados de pasar a la “cama de mayores”. Podemos poner una barandilla para evitar sustos.

Nuestra pediatra de cabecera Mireia Arroyo, profesional del SESPA que trabaja en el Hospital San Agustín de Avilés, deja claro que cada niño es un mundo y advierte que lo que hagamos los padres cuenta. El camino de su cama a la nuestra es más sencillo que el contrario, pero si claudicamos y no somos constantes será más difícil que aprendan a que su cama es donde se duerme. Cada padre decidirá lo que quiera, pero el descanso es mejor para todos si cada uno duerme en su cama. Tampoco es recomendable que beban por la noche porque podrían hacerse pis y el agua es una excusa que buscan los niños para tener a sus padres con ellos.

Las regresiones de sueño como tal no existen. La manera de dormir en un niño no es constante, como no lo es en un adulto. Pasarán épocas de dormir mejor y otras peor, pero es algo puntual por lo general.

