Zaragoza instalará placas fotovoltaicas en 39 colegios públicos

El Ayuntamiento de Zaragoza transformará 39 colegios públicos de la capital aragonesa en una gran red municipal de energía solar para el autoconsumo, instalando placas fotovoltaicas en sus cubiertas. Un proyecto que sale a licitación por un importe máximo de 6,4 millones de euros y con una duración de 15 años. Esto permitirá reducir la factura de energía al Ayuntamiento y también podrán beneficiarse los vecinos de Zaragoza en un perímetro de 5 kilómetros de cada centro, en condiciones de suministro energético mejores que el precio de mercado.

Este nuevo contrato garantiza al Ayuntamiento adquirir la energía por un precio máximo de 0,10 euros el kilovatio-hora, mientras que ahora está a 0,17. La licitación sale dividida en tres lotes y cada uno será adjudicado a una empresa diferente. El objetivo es que esté implementado para el inicio del curso 27-28.

Según los cálculos técnicos recogidos en el expediente, la energía mínima que será autoconsumida por el Ayuntamiento ascenderá a 4,27 GWh al año, que al ser de energía renovable supone evitar la emisión de unas 1.069 toneladas de CO₂ al año o una equivalencia de crear un bosque de aproximadamente 53.400 árboles adultos, según ha explicado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.

En términos económicos, permitirá el ahorro al Ayuntamiento de 322.000 euros al año, lo que ascendería teniendo en cuenta la duración del contrato de 15 años a 4,8 millones de euros.