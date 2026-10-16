Yolanda Díaz defiende en Huesca la sostenibilidad del sistema público de pensiones

El debate sobre el futuro de las pensiones se ha puesto hoy sobre la mesa en Huesca. Durante su intervención en el VI Congreso del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) que se celebra en la capital oscense, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recriminado a la derecha de estar “en guerra contra el Estado social”. Diaz se ha mostrado crítica con las propuestas que cuestionan la revalorización de las pensiones conforme al IPC y ha defendido que garantizar unas prestaciones suficientes constituye un mandato constitucional.

Diaz ha reiterado la sostenibilidad del sistema público de pensiones del que se benefician más de 10 millones de familias. Para la vicepresidenta, propuestas como no revalorizar las pensiones conforme el IPC o hacerlo ligado a la productividad "se colocan fuera de ese marco constitucional".

Por otro lado, la vicepresidenta segunda ha abogado por dotar de más recursos a la inspección de trabajo. Ha destacado la apuesta del Ministerio por una inspección que fuera eje clave, modélica, moderna y fuerte. "Hoy hay 1.140 inspectores e inspectoras de trabajo y 1.379 subinspectores y subinspectoras laborales; se ha aumentado la plantilla un 25%, pasando de 2.000 efectivos a más de 2.500, siendo la mayor dotación en el país. Además, se ha reforzado el personal técnico administrativo con 200 nuevas plazas y se han configurado 50 becas para quienes quieran opositar, además de aumentar el presupuesto de la inspección, que supera los 220 millones de euros", ha concretado Díaz respondiendo a las demandas del sindicato de inspectores cuyo portavoz Jesús Prieto reclamaba más recursos y plantilla para seguir desempeñando su labor.

Por su parte la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha puesto en valor el papel tanto de las empresas como de los trabajadores para generar empleo y para el desarrollo de la economía.