PP y Vox pugnarán por el tercer escaño en Huesca

Partido Popular y Vox pugnarán por el tercer escaño en Huesca. Las encuestas dan por el momento un puesto en la Cámara Baja para el PP, otro para el PSOE y el tercero podría decantarse por pocos votos entre las dos fuerzas de derecha, PP y Vox.

La campaña electoral arrancaba ayer con la pegada de carteles en la plaza de Navarra, en la que participaron Ana Alós como cabeza de lista al Congreso del PP, Begoña Nasarre, por el PSOE, Esther Blanco por Vox, Luis Parra por Frente Amplio (CHA) y Vicente Oliver de Podemos. Durante los próximos 14 días casi todos ellos recorrerán la provincia trasladando a los ciudadanos sus programas y prioridades para el Alto Aragón.

La candidata al Congreso por Huesca del PP, Ana Alós, confía en que llegue el cambio que España necesita de la mano de Nuñez Feijóo el único candidato que ha presentado sus compromisos con los españoles y también con los oscenses, en referencia al Plan Pirineos, las infraestructuras pendientes o la despoblación. Alós se mostraba muy crítica con la dejadez del gobierno de Sánchez con infraestructuras esenciales como la variante de Sabiñánigo, los tramos de la A-23 y la A-21 pendientes o el tramo Balupor-Fiscal de la N-260. Alós confía en que se retomen estos y otros proyectos cuando Feijóo llegue al Gobierno de España. Además, la candidata popular destacaba el compromiso de Feijóo con el Plan Pirineos iniciado por Azcón que garantiza el desarrollo y el futuro a las cuatro comarcas del Pirineo.

Por su parte, la candidata socialista al Congreso, Begoña Nasarre, espera que se movilice el voto progresista frente a la involución. Nasarre considera que el Gobierno de Sánchez "será un gobierno valiente con los fondos buitre o con los problemas de la energía como los centros de datos que hay que regular porque chupan mucha agua y mucha energía y no tienen que repercutir en el ciudadano sino en el empleo y desarrollo de la provincia".

El candidato de CHA Frente Amplio, Luis Parra, espera conseguir el tercer escaño para frenar a la ultraderecha y llevar la voz de los altoaragoneses a Madrid. Considera claves la vivienda, la vertebración del territorio con el ferrocarril o desterrar definitivamente el proyecto del trasvase del Ebro.

Por su parte, la candidata de Vox, Esther Blanco insistía en que España se juega mucho en las próximas elecciones. Incidía en la prioridad nacional, la desregulación y la remigración como ejes de la campaña pero no hablaba de necesidades concretas para la provincia.

Antes de la pegada de carteles Vox celebró en la capital oscense el mitin de cierre de precampaña con la presencia de su líder nacional Santiago Abascal que apeló a la "concordia" para devolver la esperanza a los españoles.

El líder de Vox abordó el tema de la vivienda, la sanidad con prioridad nacional, el campo y los autónomos en el Palacio de Congresos de Huesca. El próximo 29 N, este partido quiere lograr el tercer escaño en liza en la provincia de Huesca

En las elecciones generales de 2023 el PP obtuvo dos diputados y el PSOE uno. La provincia de Huesca registró una participación del 69,9 % con 121.148 votantes sobre un censo de 173.391 electores. El PP fue la fuerza más votada, con el 38,2 % de los sufragios.