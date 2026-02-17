Vox propone prohibir el niqab o el burka en espacios municipales de Huesca

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huesca propone prohibir el niqab o el burka en espacios municipales de Huesca. Los voxistas presentarán al pleno una moción que regule el uso de estas prendas cuando se produzca "una ocultación integral del rostro que impida la identificación visual de la persona, por seguridad".

Desde VOX se recuerda que las dependencias municipales no son espacios privados ni ámbitos de expresión personal sin límites, sino lugares donde se realizan actuaciones con efectos jurídicos, se gestionan datos personales sensibles y se presta atención directa al ciudadano. En determinados trámites presenciales, la identificación visual del rostro resulta imprescindible para evitar suplantaciones, proteger a empleados públicos y usuarios y asegurar la objetividad en la actuación administrativa.

La moción no se dirige contra ninguna confesión religiosa ni contra una cultura concreta. La regulación propuesta es de carácter general y objetivo: será aplicable a cualquier prenda o atuendo que produzca el efecto de ocultación total o sustancial del rostro, con independencia de su origen o significado. Se citan de manera meramente enunciativa prendas como el niqab o el burka, pero la norma afectaría igualmente a cualquier otro elemento que impida la identificación facial.

Asimismo, la propuesta excluye expresamente los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, de salud pública o de seguridad laboral, y deja claro que no se extiende a la vía pública, ámbito en el que el Ayuntamiento carece de competencia para imponer restricciones generales de vestimenta. La moción encomienda a los servicios jurídicos municipales la redacción de un reglamento o norma interna que desarrolle esta regulación, garantizando su proporcionalidad, claridad y correcta aplicación, así como su debida publicidad en accesos y canales municipales.

Para el Grupo Municipal VOX, esta medida se encuadra dentro de la potestad de autoorganización del Ayuntamiento y responde a principios constitucionales como la igualdad ante la ley, la neutralidad de la Administración y la seguridad jurídica. VOX defiende que el acceso a los servicios públicos debe realizarse en condiciones que garanticen la identificación de las personas y la protección del interés general, sin privilegios ni excepciones ideológicas, y siempre desde el respeto al marco constitucional vigente.