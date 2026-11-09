AGROALIMENTACIÓN

Los vinos del Matarraña quieren ser la próxima DOP de Teruel

Doce bodegas de la comarca turolense del Matarraña trabajan para conseguir una Denominación de Origen Protegida (DOP) que reconozca la singularidad de sus vinos.

La asociación que las agrupa prevé que el proceso pueda culminar en 2028, tras superar los trámites administrativos y técnicos necesarios.

Redacción

Teruel |

Los vinos del Matarraña quieren ser la próxima DOP de Teruel
Los vinos del Matarraña quieren ser la próxima DOP de Teruel | Onda Cero Teruel

La Asociación de Viñedos y Bodegas del Matarraña, formalizada en septiembre de 2025, trabaja con una consultora en los estudios sobre el territorio, el clima y los suelos para identificar las características comunes de sus elaboraciones.

El expediente deberá pasar por el Gobierno de Aragón, el Gobierno de España y la Unión Europea.

Entre los rasgos de estos vinos destaca su acidez, presente tanto en las zonas más altas de la comarca, que alcanzan los 800 metros, como en las más bajas, situadas en torno a los 400. La garnacha es una de las variedades predominantes.

Además, los productores han creado la marca común Vinos del Matarraña para promocionar sus elaboraciones en ferias y mercados nacionales e internacionales.

La Diputación Provincial colabora con la asociación mediante un convenio de 21.000 euros destinado a impulsar la promoción y los trabajos para conseguir la denominación.

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