La Feria del Jamón de Teruel será más participativa

La XLI Feria del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad se celebrará del 11 al 14 de septiembre con importantes novedades. En el plano profesional destaca la organización de unas jornadas técnicas en torno al porcino de Teruel, en las que participarán un centenar de productores.

El presidente de la Denominación de Origen del Jamón de Teruel, Ricardo Mosteo, también ha destacado la celebración de una cata online dirigida a importadores de países europeos, "a los que vamos a enviar una caja con muestras de nuestro producto".

En su vertiente popular, la feria ha ampliado las plazas para el túnel del sabor, a razón de diez por turno, y para el concurso de cortadores amateur debido al aumento de las solicitudes recibidas. Algo que para la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, supone "un éxito del programa de actividades de la feria".

Como cada año, no faltarán el concurso de calidad, que se celebrará el jueves día 11 en el Palacio de Exposiciones y Congresos, ni el Jamón Fest, que tendrá lugar el viernes por la noche en la Glorieta, donde también se colocará el quinto mercado de productos agroalimentarios a lo largo de todo el fin de semana.