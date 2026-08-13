Victorino Martín: "Regresamos a Huesca con mucha ilusión"

Gran expectación en la última corrida a pie de la Feria de la Albahaca este jueves con el regreso al coso taurino oscense de la ganadería de Victorino Martín que lidiarán Manuel Jesús “El Cid”, Manuel Escribano y Morenito de Aranda.

Tras dos festejos al completo en lo que llevamos de feria, el empresario Alberto García reconocía que apenas quedan entradas para esta tarde y que la plaza de toros de Huesca está a punto de volver a colgar el cartel de no hay entradas. Sin duda el gran aliciente el regreso de la ganadería de Victorino Martín, tras trece años sin pisar el coso taurino oscense.

El propio ganadero, Victorino Martín García, en declaraciones a Más de Uno Huesca, se mostraba feliz esta vuelta a la capital oscense. "Aquí hemos lidiado grandes corridas de toros y tanto mi padre como yo tenemos mucho cariño a esta ciudad". Además ha felicitado tanto al empresario como al Ayuntamiento de Huesca "por estar consolidando una de las ferias más importantes del noreste de la península".

Entre los seis toros de esta tarde hay dos muy especiales. "Son hijos de Cobradiezmos, todo un símbolo para la tauromaquia, ya que este toro que fue indultado en la plaza de Sevilla, es de los más mediáticos de nuestra ganadería y de la historia del toreo"