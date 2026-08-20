Los vecinos de Ena, Centenero y Botaya regresan también a sus casas

Los vecinos de Centenero, Ena y Botaya también han regresado hoy a sus casas. Estos 117 vecinos fueron de los primeros en dejar sus pueblos. El ayuntamiento de Las Peñas de Riglos, al que pertenecen estos núcleos, continúa trabajando para poner a punto los servicios básicos, preocupan las captaciones de agua cuando comiencen a arrastrar las cenizas del incendio como nos ha contado Juan Torralba, su alcalde. El mismo ha expresado las ganas de volver de todos los desalojados tras una semana "de gran incertidumbre".

El alcalde ha recordado que vuelven con la condición de transitar por las carreteras "solo en caso de necesidad" y no por capricho o para hacer turismo. Los vecinos de esta zona de la comarca de la Hoya de Huesca nunca habían vivido algo así, el último gran incendio tuvo lugar en Riglos fue en el año 2001 cuando se quemaron 4.000 hectáreas.

En total son ya casi 700 los realojados, solo quedan pendientes de regresar las localidades de Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua.