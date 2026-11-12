Inclusión

Valentia y Enate celebran 15 años del Vino Amigo

Este año la etiqueta de las botellas lleva la firma de Gustavo Iranzo, artista del Grupo ZheBRa de Valentia, con su obra “Abstracción Emocional 194”.

Redacción

Huesca |

Valentia y Enate celebran 15 años del Vino Amigo
Valentia y Enate celebran 15 años del Vino Amigo | Valentia

Valentia y la bodega ENATE han presentado este jueves en Brotalia el Vino Amigo 2026, iniciativa solidaria que cumple este año su 15 aniversario. A partir de hoy, ya puede adquirirse en todos los centros de Valentia en la provincia de Huesca y en su sede central. Los fondos recaudados irán destinados a los proyectos propios de la entidad de atención a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Un vino en el que Valentia se implica desde el minuto uno ya que usuarios y alumnos participan cada septiembre en la vendimia y el pisado de la uva en los viñedos de Salas Bajas. Este año lo hizo el alumnado del programa experiencial «La Botiga» —nueve alumnas y alumnos trabajadores menores de 30 años con discapacidad intelectual u otros trastornos del desarrollo— y las personas participantes en el Programa de Proyectos Integrales de Empleo (Pro-In), que acompaña a 40 personas con discapacidad y personas con trastorno del espectro autista en Barbastro, Monzón, Fraga, Binéfar y Sariñena.

Además, y desde hace cuatro años, la etiqueta que luce el Vino Amigo está creada por artistas vinculados al territorio o miembros del colectivo artístico Grupo ZheBRA de Valentia. La de esta edición lleva la firma de Gustavo Iranzo con su obra “Abstracción Emocional 194” articulada a partir de coloridos campos verticales que son aplicados directamente sobre el lienzo. Permite, a través del color, apreciar su extraordinaria sensibilidad.

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