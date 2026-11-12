Valentia y Enate celebran 15 años del Vino Amigo

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Valentia y la bodega ENATE han presentado este jueves en Brotalia el Vino Amigo 2026, iniciativa solidaria que cumple este año su 15 aniversario. A partir de hoy, ya puede adquirirse en todos los centros de Valentia en la provincia de Huesca y en su sede central. Los fondos recaudados irán destinados a los proyectos propios de la entidad de atención a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Un vino en el que Valentia se implica desde el minuto uno ya que usuarios y alumnos participan cada septiembre en la vendimia y el pisado de la uva en los viñedos de Salas Bajas. Este año lo hizo el alumnado del programa experiencial «La Botiga» —nueve alumnas y alumnos trabajadores menores de 30 años con discapacidad intelectual u otros trastornos del desarrollo— y las personas participantes en el Programa de Proyectos Integrales de Empleo (Pro-In), que acompaña a 40 personas con discapacidad y personas con trastorno del espectro autista en Barbastro, Monzón, Fraga, Binéfar y Sariñena.

Además, y desde hace cuatro años, la etiqueta que luce el Vino Amigo está creada por artistas vinculados al territorio o miembros del colectivo artístico Grupo ZheBRA de Valentia. La de esta edición lleva la firma de Gustavo Iranzo con su obra “Abstracción Emocional 194” articulada a partir de coloridos campos verticales que son aplicados directamente sobre el lienzo. Permite, a través del color, apreciar su extraordinaria sensibilidad.