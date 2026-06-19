Obras de mejora

Ultiman los trabajos de la nueva Oficina de Turismo de Huesca para abrir en julio

Entre los principales atractivos destaca la integración y puesta en valor del mosaico romano hallado en este enclave, que podrá visitarse como parte del recorrido interior y que contribuirá a reforzar el carácter patrimonial y cultural de la oficina.

Redacción

Huesca |

Ultiman los trabajos de la nueva Oficina de Turismo de Huesca que estará lista en julio
Ultiman los trabajos de la nueva Oficina de Turismo de Huesca que estará lista en julio | Ayuntamiento Huesca

El Ayuntamiento de Huesca se encuentra ultimando los últimos remates de la nueva Oficina de Turismo, una actuación que ha permitido transformar y modernizar este espacio estratégico para la atención a visitantes y la promoción de la ciudad. La nueva instalación abrirá sus puertas al público el próximo mes de julio, una vez concluyan las labores finales de acondicionamiento y puesta en marcha.

La actuación ha supuesto una profunda renovación del espacio, ampliando su superficie y dotándolo de nuevos recursos destinados a mejorar la experiencia de quienes visitan Huesca. Entre los principales atractivos destaca la integración y puesta en valor del mosaico romano hallado en este enclave, que podrá visitarse como parte del recorrido interior y que contribuirá a reforzar el carácter patrimonial y cultural de la oficina.

El nuevo diseño, inspirado en la marca turística “Huesca es otra historia”, incorpora mejoras en accesibilidad, nuevos espacios de atención al visitante, mobiliario interactivo y recursos expositivos concebidos para acercar la historia, el patrimonio y la oferta turística de la ciudad de una forma más atractiva y dinámica.

Asimismo, el nuevo equipamiento contará con una sala destinada a ofrecer una experiencia inmersiva que permitirá a turistas y visitantes descubrir una parte de la historia de Huesca a través de contenidos audiovisuales y recursos innovadores.

La inversión de más de 120.000€ está financiada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Huesca Puerta del Pirineo”, a través de fondos NextGenerationEU, la nueva Oficina de Turismo está llamada a convertirse en un espacio de referencia para quienes visitan la ciudad, ofreciendo una atención más moderna, accesible y experiencial, alineada con el posicionamiento de Huesca como destino cultural, patrimonial y de calidad.

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