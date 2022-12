Tuppers para lo que no te comas en el restaurante

En España se desperdician 1.364 millones de kilos de alimentos, unos 31 kilos por persona. A partir del 1 de enero de 2023 entrará en vigor la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario y entre las medidas que se contemplan en varios sectores, hay algunas que involucran a la hostelería: los establecimientos tendrán la obligación de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables.

Según la normativa, si no se ajustan a la norma se pueden enfrentar a sanciones de 2.000 euros. Actualmente, el 37% de los negocios el cliente se lleva a su casa lo que no consume. José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, explica que esta medida ya se aplicaba en muchos restaurantes, por lo que están preparados, y no sólo con la comida, también con la bebida.

La ley establece que los recipientes serán gratuitos si son reutilizables o reciclables y cobrarán si son de plástico. Yzuel recalca que desde la hostelería hace tiempo que las cosas se están haciendo bien para evitar los sobrantes de comida. También recalca que los consumidores también hemos de tomar conciencia y regular los pedidos al hambre o necesidad del momento.