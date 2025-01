Trúfate llevará el “oro negro” a Benasque, Binéfar y Huesca

Trúfate cambia su formato en esta edición aunando el tradicional mercado de la trufa con un concurso de tapas a nivel provincial que llevará el aroma del "oro negro" a Benasque, Binéfar y Huesca. El 18 de enero será Trúfate en Benasque y el 1 de febrero será el mercado de la trufa. Ese mismo día 1 será el Trúfate en Binéfar y el 15 de febrero el mercado. Y el 15 de febrero se celebrará Trúfate en Huesca. Los días 1 y 2 de marzo, en el Hotel Pedro I, se programa un evento con el mercado de la trufa, charlas y la final del concurso provincial de tapas.

Habrá dos ganadores de los concursos: uno, a la mejor demostración de cocina, que se llevará 500 euros en trufa para la próxima temporada, y quien elabore la mejor tapa provincial, obtendrá 2.000 euros en trufa para la próxima temporada

Con esta iniciativa, tal y como ha recalcado el diputado José Cebollero, el objetivo de la DPH es apoyar al sector productor de la trufa a todos los niveles, desde el cultivo, la investigación o la divulgación.

Este año la cosecha de trufa en la provincia de Huesca no ha sido tan buena como el año pasado debido al exceso de lluvias en otoño, lo que también ha repercutido también en los precios, ha explicado David Royo, presidente de la Asociación de Truficultores y recolectores de Trufa en Aragón. No obstante Royo indica que se precisa muy poca cantidad de producto para cualquier elaboración culinaria, “por lo que la trufa no es cara”.

Desde la Asociación apuntan que Aragón produce en torno al 50 % de la trufa negra mundial y España un 65-70 %. Sin embargo, el 80 % de la trufa mundial se comercializa en Francia. “La trufa nace en España y se le pone el apellido francés”, ha lamentado Royo. Para revertir esta situación, Royo apuesta por tratar de convertir a España en un mayor consumidor de trufa.

Asimismo, lamentan que las situaciones de fraude son habituales con este producto gourmet. “Se cuelan en el mercado otras especies que se venden como trufa pero no lo son”, ha dicho. “A diferencia de Francia, tenemos una legislación muy permisiva" ya que se consiente la venta de productos como trufa o con trufa sin llevar trufa. Es el caso de la especie china tuber indicum que ni huele ni sabe, pero de aspecto es exactamente igual que la trufa negra. A los propios truficultores nos costaría distinguirla si no utilizáramos el olfato”.