The Wave, tres años de referente tecnológico en Aragón

LEER MÁS Aragón en la Onda 21/03/2025 especial desde The Wave

Según datos que aportó la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en la presentación de este congreso, Aragón está en uno de sus mejores momentos en cuando a destino de inversiones tecnológicas con anuncios que superan los 90.000 millones de euros de inversión, además del impulso de los centros de datos en la comunidad. Cifras que, para el presidente del Clúster de Empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones (Tecnara), Félix Gil, es una muestra de cómo Aragón se ha convertido en los últimos años “en un hub de tecnología en el sur de Europa realmente destacable”.

The Wave es “una demostración de capacidades, de talento, que pone sobre la mesa conversaciones e ideas para poder aterrizar todos los retos que se están planteando, poder evolucionar y ser capaces de poner en marcha diversos proyectos”. Retos que según Gil pasan actualmente por ejecutarlos con un buen mapa de ruta, adaptándolo a cada sector tecnológico, ya que cada empresa requiere unos condicionantes y tiempos diferentes.

Féliz Gil pone de manifiesto la importancia de citas como The Wave, por ese interés que despierta la comunidad aragonesa en el sector. De ahí que se cuente con la presencia de grandes empresas como Amazon Web Services, Microsoft, Telefónica, Hiberus, Integra, Ibercaja y TDG. Entre los ponentes también destacan centros de investigación aragoneses como el Instituto Tecnológico de Aragón, el Clúster de Empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones (Tecnara) y la Fundación Circe (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos).

Un congreso referente

El Palacio de Congresos de Zaragoza acoge del 14 al 16 de abril la tercera edición de The Wave. Una cita en la que el año pasado se dieron cita más de 15.000 personas y que este año se prevé superar. Hay confirmados más de 260 ponentes que durante los tres días ofrecerán diversas conferencias, talleres y propuestas en cinco espacios diferenciados:

Planet Zero : se debatirán los retos estratégicos de la tecnología y la transformación digital.

: se debatirán los retos estratégicos de la tecnología y la transformación digital. Expo Horizon : las empresas mostrarán soluciones reales y aplicables, además, será donde se ubique Japón, el país invitado en esta cita con el Japan Tech District.

: las empresas mostrarán soluciones reales y aplicables, además, será donde se ubique Japón, el país invitado en esta cita con el Japan Tech District. Lunar Lab : es un laboratorio práctico de talleres, con sesiones hands-on y experimentación con las tecnologías más avanzadas.

: es un laboratorio práctico de talleres, con sesiones hands-on y experimentación con las tecnologías más avanzadas. Nebula Lounge : espacio de networking para directivos y encuentros de alto nivel.

: espacio de networking para directivos y encuentros de alto nivel. Exoplanet: espacio al aire libre con experiencias, actuaciones, foodtrucks y todo lo necesario para el After Wave

Aihnoa Sancho, miembro de la organización de The Wave, explica que este año, el foco se quiere poner en la importancia que esta cita tiene no sólo referente a la tecnología sino también en la actitud, para que “los participantes se atrevan a dar el salto y a poner en práctica esas ideas o proyectos que tienen en mente”. De ahí que en esta edición se hayan puesto en marcha novedades que favorezcan la interacción como el espacio exterior dedicado a eventos, charlas y talleres en los que jóvenes creadores de contenidos van a ser protagonistas.

Otra de las novedades de la edición de The Wave 2026 que destaca es la puesta en marcha de una aplicación para el móvil a través de la que se accede con la acreditación por un código QR y a través de la que se puede acceder a la programación, crear una agenda propia y realizar networking con ponentes y participantes.