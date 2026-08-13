CIENCIA

Teruel estrena un Parque Astronómico en el Polígono Sur

Teruel cuenta desde este jueves con una nueva plaza de observación astronómica, ubicada en el Polígono Sur.

Redacción

Teruel |

Teruel estrena un Parque Astronómico en el Polígono Sur
Teruel estrena un Parque Astronómico en el Polígono Sur | Ayuntamiento de Teruel

Este jueves se ha presentado en Teruel una nueva plaza de observación astronómica, ubicada en el Polígono Sur.

Esta incorpora una rosa de los vientos, tres puntos para instalar telescopios, paneles explicativos sobre las constelaciones, bancos inclinados para observar el cielo y elementos que señalan los solsticios y equinoccios.

El espacio dispone además de un reloj de sol que permite calcular la hora mediante la sombra del usuario. La plaza se encuentra orientada hacia el Observatorio Astrofísico de Javalambre.

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