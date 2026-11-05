Teruel ampliará el Centro San Blas para formar más alumnos

El Centro Integrado de Formación Profesional San Blas de Teruel ampliará sus instalaciones con una inversión de casi dos millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

La actuación permitirá acoger hasta 100 alumnos más e implantar nuevas titulaciones, además de mejorar los espacios destinados a la formación y al Centro Nacional de Referencia en Gestión Ambiental.

Los trabajos se desarrollarán en tres fases. La primera, centrada en infraestructuras, saneamiento y redes, ya está terminada. La segunda contempla la ampliación de los espacios y la tercera completará las zonas comunes y otras dependencias del centro.

Entre las actuaciones previstas figura la transformación de antiguos talleres en aulas y espacios de prácticas para los ciclos de Emergencias, Protección Civil y Sanidad. El plazo estimado para completar las obras es de seis meses, con el objetivo de que los alumnos puedan disponer de mejores instalaciones durante este curso.