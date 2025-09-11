La FP arranca en Aragón con cerca de 27.000 alumnos incritos

El Departamento de Educación oferta 700 ciclos, 27 de ellos son nuevos con 1.560 plazas. Casi la mitad de la oferta pertenece a las ramas STEAM. De hecho, 15.000 alumnos han elegido estas titulaciones.

Una de las novedades son los ciclos TEC, que se impartirán en el Campus Digital de Zaragoza, y que incluyen titulaciones como Administración de Sistemas Informáticos en Red y Desarrollo de Aplicaciones Web. Además, se afianzan las plazas en FP Dual. Y es que el 95% de los alumnos encuentran un empleo, algo que valoran los jóvenes.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha participado en la apertura oficial de FP en el Instituto Rodanas de la localidad zaragozana de Épila. Allí, ha señalado que estas enseñanzas son una apuesta de futuro. Además, destaca que las formaciones tecnológicas son un pilar fundamental para el futuro de la comunidad autónoma.

Azcón ha destacado la importancia de esta vía educativa que “anticipa los cambios del mercado de trabajo y que ofrece a los jóvenes la posibilidad de formarse en ámbitos estables y con empleo” y que también “es motor de transformación social, contribuye a la igualdad de oportunidades, reforzando la cohesión territorial al desarrollar muchos de estos ciclos en el medio rural”.