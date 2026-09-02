Teruel acoge un congreso sobre la indumentaria histórica

Teruel acogerá los días 1 y 2 de octubre el XIV Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas, centrado este año en la indumentaria como elemento de poder e identidad.

Bajo el título ‘Vestir el poder’, especialistas nacionales e internacionales analizarán el vestido, la jerarquía social, la heráldica y la representación histórica.

El encuentro, organizado por la Fundación Bodas de Isabel, se celebrará en el Campus de Teruel y contará con conferencias, mesas redondas y una exposición.