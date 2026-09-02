VESTIMENTA

Teruel acoge un congreso sobre la indumentaria histórica

Especialistas nacionales e internacionales analizarán en Teruel la indumentaria como símbolo de poder e identidad en un congreso los días 1 y 2 de octubre.

Redacción

Teruel |

Teruel acoge un congreso sobre la indumentaria histórica
Teruel acoge un congreso sobre la indumentaria histórica | Fundación Bodas de Isabel

Teruel acogerá los días 1 y 2 de octubre el XIV Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas, centrado este año en la indumentaria como elemento de poder e identidad.

Bajo el título ‘Vestir el poder’, especialistas nacionales e internacionales analizarán el vestido, la jerarquía social, la heráldica y la representación histórica.

El encuentro, organizado por la Fundación Bodas de Isabel, se celebrará en el Campus de Teruel y contará con conferencias, mesas redondas y una exposición.

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