Tellado acusa en Huesca a los sindicatos "de prestar el último servicio al sanchismo"

La dirección nacional del Partido Popular ha situado a Huesca en su agenda política en la recta final de la precampaña electoral. A menos de 48 horas del inicio oficial de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, el secretario general y director de campaña del PP, Miguel Tellado, ha visitado la capital oscense para trasladar algunos de los principales mensajes políticos de su formación y defender el proyecto de gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Tellado ha acusado a UGT y Comisiones Obreras de «despertar de la siesta después de ocho años» para convocar una «huelga preventiva» contra el PP, en lugar de movilizarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el encarecimiento del coste de la vida, las dificultades de acceso a la vivienda y los casos de presunta corrupción que afectan al entorno socialista. El número dos del PP ha interpretado la convocatoria como «el último servicio de los sindicatos al sanchismo». Ha recordado además que los sindicatos no se han pronunciado ante la operación del Gobierno de filtrar los audios del accidente de Urda que pretendían responsabilizar a un trabajador ni ante la decisión de filtrar los bonos de la cúpula de Adif hasta 2030.

En esta misma línea, el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado la huelga general de «error», al considerar que se dirige contra la oposición y no contra quienes han gobernado durante los últimos ocho años. Azcón ha reclamado respeto para los trabajadores que no secunden la convocatoria, aunque ha diferenciado esta movilización de la huelga de maquinistas, que considera «plenamente justificada» por motivos de seguridad ferroviaria.

Por otro lado Tellado ha contrapuesto la presencia de Feijóo y de la mayoría de los presidentes autonómicos del PP en el funeral de Estado por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda con la decisión de Sánchez de ausentarse del acto. “Mientras Feijóo estaba en la Catedral de Toledo, Sánchez prefirió irse a grabar un podcast”, ha lamentado.

Durante su comparecencia en Huesca, Tellado también ha cuestionado la gestión del Ejecutivo socialista y ha denunciado lo que considera una corrupción «económica, política y moral». El dirigente popular ha defendido la necesidad de investigar y auditar la gestión de los últimos ocho años, depurar responsabilidades y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Ha defendido que el cambio político debe ir más allá de la alternancia en el Gobierno y suponer una transformación de las prioridades y de la forma de gobernar, apostando por la gestión, la experiencia y la regeneración institucional.

También ha afirmado que la corrupción se instaló en el Gobierno de España desde el mismo inicio de Sánchez en Moncloa y advierte de que seguirá presente en el Ejecutivo hasta que se celebren las elecciones, se invista a un nuevo presidente y España tenga otro Gobierno “La corrupción sigue dentro del gobierno de España. Cuando Sánchez dice que le produce asco, trata de engañar a todo un país. Para producirle asco, la realidad es que la mantiene dentro del

gobierno”, ha sentenciado. También ha censurado que Sánchez mantenga en sus cargos a responsables de su entorno político e institucional investigados, y cita a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; al director adjunto operativo de este cuerpo, y a Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez y ha asegurado que la corrupción también está presente en las listas electorales y en la dirección socialista, señalando al expresidente del Correos, Juan Francisco Serrano, en las listas por Jaén, así como a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, “amiga íntima y colaboradora de Leire Díez”, y a la gerente de Ferraz, Ana Fuentes

Ha cifrado en “23 tipos delictivos, 17 sumarios judiciales y 131 imputados” los casos de corrupción que se atribuyen al sanchismo y ha asegurado que “Sánchez tiene más imputados que diputados y le da igual y los mantiene”: “Son números propios del crimen organizado, no de un gobierno de una democracia avanzada”. Asimismo ha advertido de que el PP hará el trabajo de “limpiarlo todo, investigarlo todo y auditarlo todo” para conocer qué ha ocurrido durante los ocho años de gobierno socialistas y depurar las responsabilidades que correspondan. Además, según Tellado el PP impulsará un plan de regeneración democrática para recuperar la independencia de las instituciones, junto con medidas para combatir la multirreincidencia, desalojar a los okupas en 48 horas y prohibir los indultos de políticos a políticos corruptos

El secretario general y director de campaña del PP, ha reclamado un Pacto de Estado en Vivienda y ha destacado el compromiso del PP de construir un millón de casas durante la próxima legislatura, mediante la colaboración de todas las administraciones públicas. También ha hablado de recuperar el peso del sector primario, reforzar los servicios públicos y aprobar un plan de infraestructuras con una inversión estimada de 300.000 millones de euros en los próximos 15 años para garantizar la seguridad y modernizar la red ferroviaria, las carreteras y las infraestructuras del país. “Que nadie se vuelva a subir a un tren dudando de su propia seguridad”, ha añadido.