La subida de la gasolina podría condicionar la Semana Santa

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El buen comportamiento de los precios de la electricidad, gracias a la producción de renovables, ha permitido amortiguar los precios. A pesar de que el Gobierno de España ha rebajado el IVA de los hidrocarburos, llenar el depósito de gasolina es un 15% más caro que hace un año, cifra que se eleva al 30% en el caso del gasóleo. Los ciudadanos confían en que esas medidas frenen el incremento de la inflación, algo que afecta a nuestros bolsillos.

Aunque encaremos una de las Semanas Santas más caras de los últimos años por el impacto de la subida del barril del petróleo y el efecto dominó que puede tener en otros sectores, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha destacado que la rebaja de impuestos en la energía facilitará que los ciudadanos mantengan sus planes.

A las tres de la tarde, arranca la primera fase de la Operación Especial de Tráfico. En los próximos diez días, hasta el lunes de Pascua, se prevén un millón y medio de desplazamientos por las carreteras aragonesas. Todos los efectivos de la Guardia Civil estarán operativos. La mayor afluencia de tráfico se prevé en rutas de tránsito hasta zonas de playa.

Muchos de esos vehículos se desplazarán a las estaciones de esquí que encaran la recta final de la temporada, zonas del Pirineo o la provincia de Teruel, donde las previsiones son muy positivas. El Maestrazgo y Matarraña alcanzan el 98%, Teruel capital el 95%, y Albarracín y Bajo Aragón el 90%, mientras Gúdar-Javalambre ronda el 70 %.