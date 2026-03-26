CEOE Aragón califica como insuficiente el decreto nacional anticrisis

Destaca la rebaja temporal del IVA de los carburantes hasta el mes de junio y también la reducción de impuestos en la electricidad o el gas. Los profesionales del campo y del transporte creen que estas medidas son insuficientes. Desde CEOE Aragón también califican como insuficientes las medidas propuestas por el Gobierno de España. Su presidente, Benito Tesier, cree que las empresas tendrán que tirar de sus propios recursos para resistir a esta nueva crisis en Oriente Medio, que está teniendo consecuencias principalmente en el sector transporte y logístico. También teme, si se alarga el conflicto, el efecto inflacionario.

Tras la aprobación de este decreto, el grupo parlamentario del Partido Socialista en las Cortes pide al Gobierno aragonés que complete estas medidas con ayudas directas para la compra de fertilizantes o la puesta en marcha de créditos ICO para las explotaciones agrarias. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, se ha reunido en la localidad oscense de Almuniente con productores de alfalfa que no pueden exportar sus forrajes por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

El presidente del Gobierno aragonés en funciones, Jorge Azcón, ha contestado a Alegría asegurando que su gobierno fue uno de los primeros en impulsar ayudas para los sectores más afectados por el conflicto. No sólo eso, asegura además que las ayudas o reducciones del IVA aprobadas por el Consejo de Ministros se pagarán con dinero que dejarán de recibir las Comunidades Autónomas.