"La sombra del nogal" abre el décimo aniversario del Club Aplauso en Huesca

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El Teatro Olimpia de Huesca arranca su temporada de otoño marcada por la celebración de la décima edición del ciclo Club Aplauso. Este ciclo cultural cumple una década combinando distintas disciplinas como la poesía, la música, el teatro y las proyecciones cinematográficas. En esta ocasión, se presentan 5 propuestas que aúnan cine y teatro. La primera cita será con el cine el 15 de octubre con la proyección del documental “La sombra del nogal” dedicado al restaurante con Estrella Michelín "La Era de los Nogales" de Toño Rodríguez. El cine servirá para también para cerrar el ciclo en noviembre con el pase del largometraje "Con la tierra en los pies", una cinta rodada íntegramente en la provincia de Huesca.

En el apartado escénico, el Teatro Olimpia apuesta por la comedia con el montaje "Pensionistas" el 16 de octubre, una obra que recorre con éxito diversos puntos del país y que recala por primera vez en Huesca. La función está protagonizada por Irma Soriano, Charo Reina y Loreto Valverde. El interés del público hacia esta representación se ha visto reflejado en el ritmo de venta de localidades ya que apenas quedan algunas entradas en el anfiteatro.

La programación incluye también un espacio destacado para el estreno de "Popesía" el 6 de noviembre, la nueva propuesta creada por el director Jesús Arbués. Entre los grandes atractivos de la temporada destaca la comedia teatral "53 domingos", escrita y dirigida por el cineasta Cesc Gay, galardonado con varios Premios Goya, que podrá verse durante dos jornadas consecutivas, los días 20 y 21 de noviembre.

Las entradas para toda la temporada de otoño se encuentran disponibles en las taquillas del teatro y en su página web. Cabe añadir que el Olimpia será además sede este otoño de muchos otros eventos como la Feria de Teatro y Danza, el ciclo Cine y Derecho, Huesca Humor con la visita de Salva Reina con su espectáculo “Prohibido echarle cacahuetes al mono” y el concierto de la Banda de Música de Huesca en colaboración con el Ayuntamiento.