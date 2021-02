Sindicatos agrarios y alcaldes de zonas frutícolas cuestionan la orden del Gobierno de Aragón

Sindicatos agrarios y alcaldes de las zonas frutícolas de la provincia de Huesca cuestionan la orden del Gobierno de Aragón para controlar la llegada ordenada de temporeros. Creen que no será efectiva ni evitará los contagios por coronavirus y que las comarcas y poblaciones afectadas tampoco cuentan con los medios humanos ni económicos para hacerla cumplir. La primera de las críticas pasa porque "nadie les ha llamado a sentarse en una mesa de diálogo en la que buscar soluciones a la próxima campaña de fruta", tal y como expone Ricardo Chárlez, alcalde de Albalate de Cinca.

Chárlez, asegura que desde el verano pasado no han dejado de trabajar pensando en la próxima campaña, por eso no entienden que el Gobierno de Aragón no les haya consultado antes de dictar las medidas.

En su opinión, será muy complicado cumplir con la principal medida que propone el Gobierno de Aragón que es que los temporeros solo puedan desplazarse con una declaración responsable sujeta a un contrato de trabajo y a un domicilio. Cree Chárlez que esa medida no evitará los contagios ni la movilidad de los temporeros con lo que el problema será el mismo que el año pasado.

También Marco Ibarz, alcalde de Zaidín cree que controlar la llegada ordenada de los temporeros va a ser muy difícil. Pedir una declaración responsable, contrato y alojamiento es una medida acertada pero en la práctica entiende que no será posible. De hecho, reconoce que a Zaidín ya han comenzado a llegar los primeros temporeros. Ibarz añade que nadie puede hacer una previsión real de los temporeros que harán falta ya que todo dependerá del tiempo y de cómo se desarrolle la campaña pero asegura que alrededor de 10.000 se necesitarán seguro. Temporeros que pueden estar controlados en sus horas de trabajo pero no en sus horas libres. Además, a juicio de Ibarz, pedir un PCR negativo no aportaría mayores garantías pero entiende que podría ser beneficioso que los centros de salud dispongan de los historiales médicos de los temporeros.

Desde el sindicato UAGA, el responsable del sector de la Fruta, Oscar Moret, se ha mostrado también muy crítico por la estigmatización del sector por parte del Ejecutivo, anunciando esta orden sin contar con ellos, y recuerda que de los más de 100.000 contagios que se han producido en Aragón hasta el momento tan solo una pequeña parte procede de los temporeros.