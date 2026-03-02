Sijena Sí solicita la expulsión del MNAC del Consejo Internacional de Museos

LEER MÁS Sijena Sí pide la destitución del director del MNAC por el retraso en la devolución de las pinturas murales

La Plataforma Sijena Sí solicita la expulsión del Museo Nacional de Arte de Cataluña del Consejo Internacional de Museos por incumplimiento de su Código Deontológico. La Plataforma acaba de enviar hoy una carta solicitando formalmente la apertura de un expediente para la expulsión del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) del Consejo Internacional de Museos (ICOM), al considerar que la institución catalana ha vulnerado de forma grave y reiterada el Código de Deontología del organismo internacional en relación con las Pinturas Murales de la Sala Capitular del Monasterio de Sijena.

La petición se fundamenta en el incumplimiento de varios artículos del citado código, especialmente los referidos a la adquisición de bienes culturales en circunstancias irregulares y a la obligación de diálogo y restitución cuando se acredita la pertenencia legítima de las obras a su comunidad de origen.

La Plataforma Sijena Sí recuerda que el ICOM promueve estándares éticos basados en la legalidad, la cooperación y el respeto a las comunidades de origen. A su juicio, mantener como miembro a una institución que incumple una resolución judicial firme de restitución y que, según sostiene, ha ignorado los principios de diálogo y cooperación, sería incompatible con los objetivos del organismo internacional. Por todo ello, solicita formalmente la incoación de un expediente para la expulsión del Museo Nacional de Arte de Cataluña del Consejo Internacional de Museos.

La Plataforma concluye reafirmando que la conservación del patrimonio no puede invocarse como excusa para incumplir la ley, y que la restitución de las pinturas murales a la Sala Capitular del Monasterio de Sijena no es solo una cuestión jurídica, sino también ética y de respeto a la historia y a la comunidad a la que pertenecen.