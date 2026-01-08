Sijena Sí pide la destitución del director del MNAC por el retraso en la devolución de las pinturas murales

LEER MÁS Los técnicos aragoneses alertan de humedades, suciedad e incluso colillas en las pinturas de Sijena depositadas en el MNAC

La Plataforma Sijena Sí comienza el año con varias peticiones para favorecer el retorno del patrimonio aragonés, retenido en Cataluña. La Plataforma pide el cese inmediato de todas las maniobras dilatorias por parte del MNAC; la ejecución íntegra y efectiva de la sentencia, la expulsión del MNAC del Consejo Internacional de Museos por el reiterado incumplimiento de su código deontológico y la destitución del actual director del museo, Pepe Serra, máximo responsable de cumplir la sentencia, por parte del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que tiene que garantizar su ejecución como patrono del MNAC en vez de mirar para otro lado como tantas otras autoridades políticas;

Su portavoz, Juan Yzuel ha recordado que en 2026 coinciden dos cuestiones, en octubre se cumplirán 90 años del expolio de las pinturas murales de Sijena y además se conmemorarán 10 años de la sentencia inicial que reconoció su titularidad. Dos fechas que coinciden en un contexto marcado por la reciente sentencia firme el Tribunal Supremo que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña a la devolución de las pinturas murales de Sijena. Sin embargo, ahora el MNAC sostiene que el traslado de las pinturas entrañaría un grave riesgo para su conservación y dice que recurre a nuevas maniobras con el objetivo de dilatar e impedir la ejecución de la sentencia.

La Plataforma argumenta que las pinturas mulares han sido sometidas desde 1936 a al menos 20 operaciones documentadas de arranque, traslado, desmontaje, montaje y reinstalación que invalidan cualquier argumento que pretenda presentar el traslado como una operación excepcional o técnicamente inviable.