Los técnicos aragoneses alertan de humedades, suciedad e incluso colillas en las pinturas de Sijena depositadas en el MNAC

El director de cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha reiterado que "urge cumplir con el cronograma aragonés para el regreso de las pinturas murales de Sijena por razones de conservación de las obras” ya que los análisis realizados por el equipo técnico aragonés en el MNAC han revelado la presencia de humedades, suciedad, escombros, piezas e, incluso, colillas, en la trasera de las pinturas en la sala 16 del museo.

Según el estudio químico su estado es estable, por lo que no presentan riesgos significativos para el traslado. Por otro lado, el estudio técnico arroja que las piezas se pueden desmontar en 72 fragmentos con total seguridad y también, que distintas filtraciones provocaron humedades en varias pinturas, un hecho del que no informó el MNAC. Ambos documentos han sido presentados en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, junto a la petición, de nuevo, de que el MNAC aporte al Gobierno de Aragón toda la información requerida sobre las pinturas murales y profanas de Sijena desde su llegada al museo y hasta la actualidad.