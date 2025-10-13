Seguimiento del 21% en el primer día de huelga del tranvía

El 21% de los trabajadores del tranvía de Zaragoza secundaron el primer día de huelga, con un paro de 24 horas durante el día del Pilar, aunque con el 80% de servicios mínimos. Una movilización que continuará con paros parciales hasta el día 19 de octubre si no hay acuerdo antes entre las partes.

Desde el consistorio mantienen que la movilidad “se está desarrollando con normalidad” a pesar de la gran afluencia de estos días en la capital. La alcaldesa, Natalia Chueca, asegura que en la primera jornada “no se registraron apenas incidencias” ya que el porcentaje de seguimiento de la huelga ha sido bajo.

Desde hoy los paros ya no son completos sino parciales en dos tramos horarios. De 05.00 a 07.00 horas ha habido unos mínimos del 100%, por lo que la huelga ha quedado prácticamente sin efecto. Para el paro de 22.00 a 00.00 horas, serán del 80%.