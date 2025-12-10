Regresa la Fiesta de Navidad de Cáritas Huesca cuya recaudación irá destinada a vivienda

LEER MÁS Cáritas Huesca atiendió el año pasado a 2.681 personas a través de sus programas

Cáritas Diocesana de Huesca celebrará el 16 de diciembre su Fiesta de Navidad Solidaria que servirá para vivir un momento de encuentro entre quienes forman la entidad, pero también captar nuevos socios y recaudar fondos, en este caso para la vivienda, uno de los problemas más graves que viven muchas personas. La fiesta tendrá lugar en el hotel Abba Huesca de 18 a 21 horas, será conducida por el payaso Kikote, y contará con las actuaciones de la Agrupación Santa Cecilia, la coral de Arcadia, Ismael Ramírez, Coros y Voces de la Alegría y el grupo de baile en línea “Muévete” del Hogar de personas mayores.

En ella, además de comprar comida y bebida, se podrán adquirir artículos elaborados por los talleres de carpintería y costura, y participar en el sorteo de regalos gracias a la aportación de muchas empresas. En estos momentos hay 40 firmas colaboradoras, pero hasta la próxima semana se pueden unir más. Cáritas agradece el apoyo de todos los colaboradores, especialmente al Hotel Abba Huesca, que les cede el espacio de forma desinteresada, y a Sonido 54 que proporciona el sonido y la iluminación. También Julio Luzán quien les ha hecho un photocall para la ocasión.

Todos los beneficios de este evento, que aspira a conseguir 5.000 euros, se destinarán a vivienda.En el caso de Huesca, Cáritas Diocesana ha acompañado en este año 2025 a casi 1.000 personas, ha destinado más de 95.000 euros a ayudas directas para responder a las problemáticas de vivienda, de las cuales el 85% se destinó a ayudas para el alquiler o realquiler en el momento más difícil para el acceso a la vivienda. Y es que el precio del alquiler ha aumentado un 12% en el último año en la ciudad y a la falta de disponibilidad de vivienda, se suma que las exigencias para convertirte en inquilino cada vez son mayores.

La fiesta de Navidad de Cáritas Diocesana de Huesca se enmarca dentro de la campaña Nacional en esta época del año tan importante bajo el lema “Hagamos que una vida digna deje de ser cuestión de suerte”.